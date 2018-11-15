"Ленсвет" отключит подсветку 40 знаковым объектов Петербурга в поддержку "Часа земли"

Центр города на час погрузится во мрак ради сохранения природных ресурсов планеты.

Представители "Ленсвета" заявили, что собираются поддержать акцию "Час земли". Ради этого мероприятия ГУП отключит более 20 тысяч светильников с художественной подсветкой по городу ровно на час. Также с 20.30 по 21.30останутся без подсветки 40 культурных сооружений Петербурга. Акция, проводимая Всемирным фондом природы, намечена на 30 марта.

В пресс-службе компании отмечают, что запланировано отключение пяти ключевых мостов, проходящих через Неву. В список попали Дворцовый, Большеохтинский, Троицкий, Благовещенский и Биржевый. Без подсветки окажутся Петропавловская крепость, Троицкий собор, телебашня, Зимний дворец, стрелка Васильевского острова, Биржа и другие достопримечательности.

Напомним, что целью "Часа земли" является обратить внимание на экономичное энергопотребление, а также к бережному использованию природных ресурсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ленсвет" займется подсветкой в Московском районе.

Фото: Piter.tv