"Ленсвет" займется подсветкой в Московском районе

Путепроводная развязка расположена на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта.

Обслуживанием архитектурно-художественной подсветки путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта займется СПб ГУП "Ленсвет". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Для того, чтобы подсвечивать данный объект, используется более трех тысяч светодиодных светильников и кабеля протяженностью 9,3 километра.

Ранее городское предприятие получило в обслуживание наружного освещения данного объекта с 482 светильниками.

Ранее на Piter.TV: Тучков мост засветился новыми яркими огнями.

Фото: Официальный сайт администрации