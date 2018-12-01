"Ленсвет" займется подсветкой в Московском районе

Обслуживанием архитектурно-художественной подсветки путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта займется СПб ГУП "Ленсвет". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Для того, чтобы подсвечивать данный объект, используется более трех тысяч светодиодных светильников и кабеля протяженностью 9,3 километра.
Ранее городское предприятие получило в обслуживание наружного освещения данного объекта с 482 светильниками.
Ранее на Piter.TV: Тучков мост засветился новыми яркими огнями.
Фото: Официальный сайт администрации
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