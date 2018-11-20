Тучков мост засветился новыми яркими огнями

На переправе через Малую Неву установили 332 светодиодных светильника.

В Петербурге на Тучковом мосту обновилась подсветка. Сотрудники "Ленсвета" установили на переправе через Малую Неву 332 светодиодных светильника, общая мощность которых составляет 11 кВт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Светотехническое оборудование объекта передано в обслуживание городского предприятия распоряжением Комитета имущественных отношений. Пресс-служба "Ленсвета"

Тучков мост проходит через Малую Неву и соединяет Петроградскую сторону и Васильевский остров. Прокладка электроснабжения к светодиодным светильникам осуществлена кабельными линиями протяженностью 1,5 километров.

Фото: СПб ГУП "Ленсвет"/ ВК



