  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Ленсвет" ликвидировал последствия штормового ветра
Сегодня, 16:13
112
smirenny

"Ленсвет" ликвидировал последствия штормового ветра

0 0

Специалисты работали на 45 адресах.

В воскресенье, 12 июля, стало известно что специалисты "Ленсвета" ликвидировали последствия штормового ветра, который накрыл город накануне, 11 июля.

Отмечается, что сети электроснабжения были повреждены на 20 адресах, на 4 адресах деревья повредили опоры. Там, где специалисты демонтировали поврежденные сети, уже прокладывают новые.  Всего аварийно-восстановительные бригады выехали на 45 адресов.

Ранее мы писали, что от шторма в Петербурге пострадали два человека.

Фото: vk.com/lensvetspb

Теги: ленсвет, ликвидация последствий шторма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии