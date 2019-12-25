"Ленсвет" ликвидировал последствия штормового ветра

Специалисты работали на 45 адресах.

В воскресенье, 12 июля, стало известно что специалисты "Ленсвета" ликвидировали последствия штормового ветра, который накрыл город накануне, 11 июля.

Отмечается, что сети электроснабжения были повреждены на 20 адресах, на 4 адресах деревья повредили опоры. Там, где специалисты демонтировали поврежденные сети, уже прокладывают новые. Всего аварийно-восстановительные бригады выехали на 45 адресов.

Ранее мы писали, что от шторма в Петербурге пострадали два человека.

Фото: vk.com/lensvetspb