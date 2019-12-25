"Леноблводоканал" ждет жителей Выборга на прием

Жители смогут попасть на очную встречу со специалистами при предварительной записи.

В пятницу, 14 августа, в отделении ГУП "Леноблводоканал" Выборга состоится прием местных жителей по адресу: улица Куйбышева, 13. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Специалисты смогут задать вопросы об осуществлении водоснабжения и водоотделения с 10.00 до 12.00. Перед очным приемом обязательна предварительная запись по телефону 8(812) 403-00-53, доб. 923, по электронной почте info@vodokanal-lo.ru или на официальном сайте компании через кнопку "ОБРАТИТЬСЯ".

Кроме того, в заявлении на прием важно указать пометку "На прием граждан 14 августа" и ближайший район, который предпочтительнее всего посетить.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области