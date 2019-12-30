"Леноблводоканал" продолжает реконструкцию канализационных сооружений в Выборгском районе

Планируется, что новая станция будет смонтирована уже весной 2020 года.

"Леноблводоканал" продолжает реконструкцию канализационных очистных сооружений поселка Красносельское Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В этом году стартует проектирование 15-ти канализационных водоочистных сооружений. Речь идет о сооружениях поселка Глебычево и канализационной насосной станции в поселке Победа Выборгского района. Также программа приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" предполагает строительство централизованной системы волоснабжения и водоотведения Петровского района в Выборге. Специалисты учтут строительство инженерных сетей Парка Монрепо.

Помимо этого, у "Леноблводоканала" начнется проектирование по объектам водоснабжения с использованием передовых технологий водоподготовки. Выборг будет задействован в этом процессе.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге прошло традиционное вручение первых паспортов.

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