Сценарист фильма "Афоня" намерен обанкротить киностудию "Ленфильм"

Александр Бородянский требует киностудию вернуть ему долг.

Сценарист кинокартины "Афоня" Александр Бородянский требует киностудию "Ленфильм" вернуть ему долг. Иначе он намерен обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании киностудии банкротом. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает интернет-издание 47news.

Известно, что конфликт завязался в 2016 году. На киностудии планировали запустить фильм "Декабрь 1917", партнёром которого являлась Федеральная служба безопасности (ФСБ), у которой был на тот момент юбилей. Отмечается, что работа вознаграждалась денежными средствами в размере 3 млн. рублей, из них 1 млн. рублей - аванс. В мае 2017 года в "Ленфильм" по электронной почте Бородянский отправил сценарий, однако сценаристу не заплатили 2 млн. рублей.

Бывший генеральный директор киностудии (работал на тот момент) Эдуард Пичугин рассказал, что бывший главный редактор "Ленфильма" (работала на тот момент) Светлана Кармалита не приняла работу Бородянского, затем внесла в сценарий правки. Сценарист, в свою очередь, не отправил исправленную работу. Пичугин отмечает, что сценарий не получил поддержку ни в Фонде кино, ни Минкульте, где его тоже посчитали недоработанным. Однако Арбитражный суд Москвы посчитал, что Бородянскому и вправду не доплатили за его работу.

Как заявил сам сценарист, он не намерен полностью обанкротить "Ленфильм". Однако он уже уведомил руководство киностудии о своём желании вернуть деньги. Стоит отметить, что киностудия "Ленфильм" так и не реализовала задумку про "Декабрь 1917".

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Фото: Piter.tv