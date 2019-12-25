"Ленфильм" требует от режиссера Сергея Снежкина 4 млн рублей

Суть исковых требований не уточняется до завершения судебного разбирательства.

Петербургская киностудия "Ленфильм" направила иск в адрес режиссера Сергея Снежкина. Арбитражный суд региона рассмотрит дело. Известно, что студия хочет добиться от режиссера четыре миллиона рублей, следует из материалов портала "Электронное правосудие".

Дату слушаний пока не назначили. Также не уточняется суть исковых требований. Отметим, что Снежкин работает на киностудии с 1981 года, начиная с должности ассистента режиссера. Также на "Ленфильме" снимали его "Контрибуцию", который вышел в прокат в 2016 году.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершились съемки нового детективного сериала "48 часов".

Фото: Киностудия "Ленфильм" / Вконтакте