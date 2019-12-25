В Петербурге завершились съемки нового детективного сериала "48 часов"

Главную роль исполнил Игорь Павлов.

Режиссер Егор Баринов завершил съемки своего нового проекта – детективного сериала "48 часов". Об этом сообщила пресс-служба Пятого канала.

Производством фильма занимается компания Star Media Vision. Съемки детектива проходили в Петербурге.

Главные герои сериала – оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. На раскрытие сложных дел и поиск преступника им дается всего 48 часов. Иначе подозреваемые успеют уйти от правосудия, улики могут быть уничтожены, а свидетели устранены.

Начальника 2-ой следственной части сыграл Игорь Павлов. Его герой – подполковник Саар – коренной петербуржец с эстонскими корнями. Он умен, выдержан и аристократичен. У него в подчинении находятся все следователи по особо важным делам.

Всего выйдет 16 серий. Кабинеты, лаборатории и допросные были построены в павильоне №4 студии "Ленфильм".

Ранее мы писали, что сериал "Союз Спасения. Время гнева" снимают в Петербурге.

Фото: пресс-служба Пятого канала