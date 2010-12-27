В честь 80-летия со дня рождения Алексея Германа в "Ленфильме" состоится киномарафон

Кроме того, в "Ленфильме" пройдет заседание круглого стола и вечер памяти.

В пятницу, 20 июля режиссеру Алексею Герману-старшему исполнилось бы 80 лет. В память об этом известном человеке в "Ленфильме" состоится ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в 16:30 мск пройдет заседание круглого стола "Алексей Герман: лабиринты времени, или Время крупным планом". Модератором мероприятия станет журналист и кинокритик Лариса Малюкова. В обсуждении примут участие кинокритики, публицисты, режиссеры и историки кино. Эксперты обсудят влияние истории на фильмы Алексея Германа.

В 19:00 в киноцентре "Ленфильм" состоится вечер памяти режиссера. В этот день Германа-старшего вспомнят друзья, коллеги и ученики. В завершении вечера покажут фильм "Мастерская" Сергея Карандашова.

С 23 по 25 июля всем желающим покажут фильмы о режиссере. С расписанием киномарафона можно ознакомиться на сайте "Ленфильма".

Ранее на улице Тамбасова горели склады "Ленфильма". Их тушили 60 пожарных и 14 единиц техники.

Фото: ВКонтакте / Алексей Юрьевич Герман