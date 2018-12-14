"Ленэнерго" запустило онлайн сервис подключения к городским электросетям

Приложение позволит сократить время на бюрократические проволочки.

Специалисты компании "Ленэнерго" рассказали о запуске нового сервиса для технического присоединения к городским электросетям. Приложение будет работать в режиме онлайн. В пресс-службе ведомства объясняют, что программа значительно позволит ускорить данный процесс, сократив время на выдачу договора оферты и создание ТУ.

Также система позволяет вычислить стоимость необходимых работ, а также из объем. Для этого пользователю необходимо указать точку на карте Петербурга. Далее программа проверит возможность размещения на данной территории объекта с учетом ближайших сетей. Затем система выдаст наиболее оптимальные варианты для потенциального заявителя. Минимум программа представит от пяти способов подключения. Пользователю останется только выбрать подходящий, а технические условия, техзадание и проект подключения создаст сам сервис.

Ранее Piter.tv писал о том, что активисты написали Путину около 100 писем против застройки ВСД.

Фото: Piter.tv