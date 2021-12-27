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"Лендок" сделает фильм о хабаровских золотоискателях
Сегодня, 17:00
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"Лендок" сделает фильм о хабаровских золотоискателях

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Фильм расскажет об одном из исторических событий.

Петербургская киностудия "Лендок" снимет фильм "Золото Умальты" о хабаровских золотоискателях. Проект поддержал комитет по культуре. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Картина расскажет зрителям о нападении на караван, который нес более 400 кг золота, добытом в Хабаровском крае. Фильм расскажет об одном из исторических событий.

В проекте снимутся актеры Павел Деревянко, Алексей Шевченков и Артем Ткаченко. Сценаристом стала Ольга Погодина-Кузьмина. 

На съемки выделили 100 млн рублей. Дата выхода ленты в свет пока не названа.

В правительстве Петербурга, в Комитете по культуре готовы оказывать фильму любую поддержку. В Минкультуры, надеемся, проекту тоже посодействуют.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Петербурге снимут фильм о похищении Чижика-Пыжика.

Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн

Теги: золотоискатели, комитет по культуре, лендок фильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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