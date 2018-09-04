"Ласточки" между Петербургом и Петрозаводском вернут с 1 марта

Из столицы Карелии поезда будут отправляться в 6:36 и 18:00, а из Петербурга – в 6:32 и в 18:00.

Скоростные "Ласточки" возобновят движение между Петербургом и Петрозаводском. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики Карелия.

Отмененные в прошлом году из-за коронавируса поезда снова отправятся в путь с 1 марта. Поезда № 804 и № 805 будут доставлять пассажиров из Петербурга в Петрозаводск и обратно по утрам и вечерам

Из столицы Карелии поезда будут отправляться в 6:36 и 18:00, а из Петербурга – в 6:32 и в 18:00.

В феврале и марте изменится расписание электричек Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.tv