"Ласточка" из Петербурга опоздает на час из-за выбежавшего на пути животного

Инцидент произошёл сегодня в 9:20 на 76-м км перегона Бородинская-Хитойла.

Стало известно, что поезд "Ласточка" № 821 Петербург — Сортавала задерживается в пути. Причиной этому стало животное, которое выбежало на железную дорогу. Об этом в среду, 4 января, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошёл сегодня в 9:20 на 76-м км перегона Бородинская-Хитойла. По предварительным данным, поезд задержится более чем на 1 час.

Ранее с закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали порядка 400 человек. По данным МЧС, в ночь на 4 января из-за снегопада временно закрыли международную автомагистраль А-373.

Фото: Piter.tv