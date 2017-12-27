"Лахта Центр" - самый высокий небоскрёб в Европе достиг финальной точки в 462 метра

"Лахта Центр" достиг финальной высоты — 462 метров.

В Приморском районе Петербурга 29 января завершился монтаж шпиля башни комплекса "Лахта-центр", сообщает пресс-служба комплекса.

"Завершился монтаж шпиля башни возводимого в Санкт-Петербурге многофункционального комплекса Лахта Центр, в котором разместится штаб-квартира группы "Газпром". На вершине небоскреба зажглись авиационные огни. Таким образом, главное здание комплекса достигло финальной высоты 462 метра. На строительство надземной части небоскреба ушло два с половиной года", - гласит сообщение пресс-службы.

Лахта Центр - это высокотехнологичный небоскреб, в создании которого применены уникальные проектные и технические решения. Здание весом более 670 тысяч тонн возведено в условиях сложных грунтов. Сваи диаметром 2 метра являются самыми широкими в мире и уходят на глубину 82 метра. Помимо небоскреба в завершающей стадии строительства находятся еще три объекта комплекса: многофункциональное здание с атриумом, стилобат и арка главного входа. Общая площадь объектов - 400 000 кв.м.

Справка:

Лахта Центр – инновационный многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами. Строительство комплекса, началось в октябре 2012 года, в планах закончить до конца 2018 года. Архитектурная доминанта Лахта Центра – небоскреб высотой 462 метра – стал самым высоким зданием Европы. В реализации проекта участвует около 600 российских и иностранных компаний и более 20000 человек из 18 стран.

Видео: YouTube / Лахта-центр