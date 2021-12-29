Во время строительства "Лахта-центр 2" яхт-клуб переедет в другое место

Переезд будет временным.

Яхт-клуб "Геркулес", расположенный в непосредственной близости от комплекса "Лахта Центра", временно переедет в другое место. Причина тому – строительство нового небоскреба высотой 703 метра. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Яхт-клуб будет интегрирован в новый проект "Лахта-центр 2". Однако на период строительства будут рассмотрены альтернативные варианты размещения яхт-клуба.

"Газпром" является владельцем и основным инвестором проекта развития яхтенного порта "Геркулес".

В конце прошлого года компания "Газпром" представила концепцию "Лахта Центра 3".

Видео: YouTube / Газпром