"Купчино" лидирует по пассажиропотоку среди пригородных направлений Петербурга

За первые шесть месяцев 2025 года через эту станцию Витебского направления прошло 1,8 миллиона пассажиров, сообщают в Октябрьской железной дороге.

В Санкт-Петербурге подвели итоги пассажиропотока на пригородных железнодорожных станциях за первое полугодие 2025 года. Согласно данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, наибольшей популярностью среди пассажиров Витебского направления пользовалась станция "Купчино", через которую прошло 1,8 миллиона человек.

На различных направлениях были выявлены следующие лидеры: Московское направление: станция "Колпино" (1,2 миллиона пассажиров), Финляндское направление: станция "Девяткино" (978,3 тысячи), Балтийское направление: станция "Новый Петергоф" (720,4 тысячи), Волховстроевское направление: станция "Рыбацкое" (380,9 тысячи).

Особый интерес представляет Петрозаводское направление, где станцией-лидером стала "Сегежа" с показателем 16,3 тысячи пассажиров. В ОЖД отметили, что в прошлом году пассажиропоток на этой станции отсутствовал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге активно строят новую трамвайную линию "Славянка".

Фото: Piter.TV