В Кудрово строитель упал в траншею

От полученных травм монтажник скончался на месте.

Накануне, 1 июля, в Кудрово мужчина упал в траншею во время работ на строительной площадке. Пострадавший погиб до прибытия медиков.

По информации Piter.tv, рабочего засыпало грунтом. Подробности случившегося уточняются. Труп монтажники направили в морг для установления причины смерти.

Погибшим оказался 30-летний уроженец Таджикистана. Он прибыл в Ленобласть на заработки. Был временно зарегистрирован в Петербурге.

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Фото: Piter.tv