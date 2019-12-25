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В Кудрово строитель упал в траншею
Сегодня, 10:04
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В Кудрово строитель упал в траншею

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От полученных травм монтажник скончался на месте.

Накануне, 1 июля, в Кудрово мужчина упал в траншею во время работ на строительной площадке. Пострадавший погиб до прибытия медиков.

По информации Piter.tv, рабочего засыпало грунтом. Подробности случившегося уточняются. Труп монтажники направили в морг для установления причины смерти.

Погибшим оказался 30-летний уроженец Таджикистана. Он прибыл в Ленобласть на заработки. Был временно зарегистрирован в Петербурге.

Ранее на Piter.tv: спасатели подняли тело мужчины из реки Волхов.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, мужчина погиб на стройке, несчастный случай, упал в траншею
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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