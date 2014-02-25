Спасатели подняли тело мужчины из реки Волхов

Личность утопленника устанавливают.

В четверг, 30 июня, поисково-спасательный отряд достали труп неизвестного мужчины из реки Волхов в городе Новая Ладога. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе 47-ого региона.

Ведомство получило сообщение об утонувшем в реке гражданине от очевидцев. Утопленника вытащили на берег, тело передано полицейским.

Правоохранители работают над установлением личности погибшего, детали произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что ещё один мужчина утонул в Новоладожском канале.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области