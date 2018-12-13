В Кронштадте покажут первого советского морского робота

В Музее батискафов петербуржцы увидят первого советского морского робота, помогавшего ВМФ.

В Кронштадте специалисты восстановили первого советского морского робота. Теперь аппарат занимает почетное место на выставке музея батискафов "Эра Гидрокосмоса". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Организаторы отмечают, что робот МТК-200 на гусеницах находился в вооружении Военно-морского флота страны с 1980-ых годов. Устройство обладает камерами и манипуляторами. Благодаря ему представители ВМФ могли фотографировать затонувшие объекты, обследовать дно и подводить шланг с воздухом к подводным лодкам. Также робот использовался для ремонта подводных частей причалов и кораблей.

Увидеть механического "офицера" можно на пристани у Петровского парка в Кронштадте. Музей работает по выходным дням. Кроме роботам на экспозиции представлено шесть обитаемых объектов.

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Фото: пресс-служба ЗВО