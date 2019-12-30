"Коммунисты России": "Попытка переименовать Советские улицы приведет к массовым акциям протеста"

Попытка переименовать Советские улицы приведет к массовым акциям протеста в городе и стране. Об этом заявил первый секретарь комитета петербургского отделения партии Коммунисты России Сергей Малинкович.
Он обратился к губернатору Петербурга Беглову с призывом "не идти на поводу у безответственных политиканов, как Ерофеев из Топонимической комиссии и второразрядных артистов, как Буров и Мельникова".
По мнению Малинковича, миллионы людей в городе и стране являются поклонниками Советской эпохи и не примут переименование Советской улицы. В случае переименования Советских улиц Партия Коммунисты России организует массовые акции протеста по всей стране.
Переименование Советских улиц в Рождественские в Петербурге пока что откладывается.
Фото: google-карты
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