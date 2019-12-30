"Коммунисты России": "Попытка переименовать Советские улицы приведет к массовым акциям протеста"

Первый секретарь комитета петербургского отделения партии Коммунисты России Сергей Малинкович попросил "не идти на поводу у безответственных политиканов".

Попытка переименовать Советские улицы приведет к массовым акциям протеста в городе и стране. Об этом заявил первый секретарь комитета петербургского отделения партии Коммунисты России Сергей Малинкович.

Он обратился к губернатору Петербурга Беглову с призывом "не идти на поводу у безответственных политиканов, как Ерофеев из Топонимической комиссии и второразрядных артистов, как Буров и Мельникова".

По мнению Малинковича, миллионы людей в городе и стране являются поклонниками Советской эпохи и не примут переименование Советской улицы. В случае переименования Советских улиц Партия Коммунисты России организует массовые акции протеста по всей стране.

Переименование Советских улиц в Рождественские в Петербурге пока что откладывается.

Фото: google-карты