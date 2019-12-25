"Коммерсантъ": похищенные деньги "Роскосмоса" нашли в ОАЭ и Гонконге

Виновные в мошенничестве не признали свою вину.

Управление Следственного комитета по Московской области завершило расследование уголовного дела о хищении более одного миллиарда рублей при поставке компонентов электроники для одного из модулей Международной космической станции. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено восьми фигурантам. Среди них числится экс-гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев. С ней "Роскосмос" в 2012 году заключил государственный контракт на создание модуля МКС. Стоимость составила около 15 миллиардов рублей.

Следствие выяснило, при исполнении контракта Солнцев с сообщниками похитили часть выделенных средств. Эти деньги были "отмыты" через ОАЭ и Гонконг.

По данным СМИ, скоро фигуранты дела ознакомятся с материалами дела. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. В настоящее время они свою вину не признали.

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