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Менеджер из Петербурга заработала свой первый миллион на продаже несуществующих туров
Сегодня, 15:09
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mapero

Менеджер из Петербурга заработала свой первый миллион на продаже несуществующих туров

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Женщину задержали сотрудники полиции.

В Приморской районе задержали петербурженку, которая продавала поддельные туры и мошенническим способом обманула 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону 22 мая.

В течение почти двух месяцев, с 12 февраля по 25 марта, женщина оформляла своим клиентам туристические путевки. Однако люди остались без отдыха и денег. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы и написали заявления о мошенничестве. В общей сложности сумма ущерба составила свыше 966 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ломоносове из квартиры пенсионерки унесли почти 3 млн рублей в разной валюте.

Фото: pixabay

Теги: мошенники, петербург, туры
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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