  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Колу" перекроют на два часа в четверг
Сегодня, 10:48
127
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Колу" перекроют на два часа в четверг

0 0

Вниз по реке пройдет яхта "Гриф".

В четверг, 26 августа, с 11:10 до 13:10 будет полностью перекрыто движение по  Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск
– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

В это время вниз по реке пройдет яхта "Гриф" с максимальным высотным габаритом 16 метров представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км  у города Лодейное Поле в Ленобласти. 

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учитывать информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали эстонца, который пытался попасть в Россию по реке Нарва.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: мост через реку свирь, трасса кола, фку упрдор северо-запад
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии