"Колу" перекроют на два часа в четверг

Вниз по реке пройдет яхта "Гриф".

В четверг, 26 августа, с 11:10 до 13:10 будет полностью перекрыто движение по Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск

– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

В это время вниз по реке пройдет яхта "Гриф" с максимальным высотным габаритом 16 метров представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км у города Лодейное Поле в Ленобласти.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учитывать информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали эстонца, который пытался попасть в Россию по реке Нарва.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"