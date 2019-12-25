В понедельник, 1 июня, на трассе "Кола" между Петербургом, Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и границей с Норвегией в понедельник полностью закроют движение автомобилей на два часа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
По данным ведомства, будет проходить технологическая разводка моста через реку Свирь на 236-м километре "Колы", недалеко от города Лодейное Поле с 8:50 до 10:50.
Мост совмещенный и предназначается для одновременного движения и автомобилей, и поездов.
Ранее в апреле мы писали, что "Колу" перекроют из-за разводки моста через Свирь.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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