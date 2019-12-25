1 июня ограничат движение на два часа.

В понедельник, 1 июня, на трассе "Кола" между Петербургом, Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и границей с Норвегией в понедельник полностью закроют движение автомобилей на два часа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По данным ведомства, будет проходить технологическая разводка моста через реку Свирь на 236-м километре "Колы", недалеко от города Лодейное Поле с 8:50 до 10:50.

Мост совмещенный и предназначается для одновременного движения и автомобилей, и поездов.

Ранее в апреле мы писали, что "Колу" перекроют из-за разводки моста через Свирь.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"