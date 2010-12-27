Кокорин продолжит заниматься в "Зените" по индивидуальной программе

Осенью форвард может сыграть в товарищеском матче за основной состав "Зенита".

Александр Кокорин продолжит индивидуальные занятия в ФК "Зенит". Сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора петербургского клуба Александра Медведева.

Пока Кокорин тренируется индивидуально заявил Медведев

Кроме того, генеральный директор петербургского клуба отметил, что форвард может принять участие в товарищеском матче за основной состав "Зенита". Трансферное окно откроется 22 января 2020 года.

Напомним, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболист не сможет выйти на поле в ближайшие 5 месяцев. Причина отказа - драка, из-за которой Кокорин уже отбыл наказание в Белгородской колонии. Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО 17 сентября. Позже Семак удалил соответствующую запись.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы настроены только на победу. Эксперт рассказал о предстоящем матче "Зенит-Бенфика".

Фото:фк зенит