Пьяный обувной мастер проткнул колеса чужой машине и угрожал ножом ее владельцу

Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Днем 20 ноября петербургские сотрудники вневедомственной охраны задержали на Ленинском проспекте хулигана, повредившего чужую машину. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, владелец "Лады Приоры" припарковал автомобиль у кафе и зашел в заведение. В этот момент мимо него прошел нетрезвый гражданин, который беспричинно проткнул ножом три колеса у отечественной легковушки. Водитель, увидевший порчу своего авто, сразу же обратился в правоохранительные органы и выбежал на улицу, чтобы остановить хулигана, однако тот начал агрессивно себя вести и размахивать ножом.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, оказавшегося работником обувной мастерской неподалеку. У пьяного хулигана изъяли нож, мужчину доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, что в Петербурге без вести пропавший молодой человек избил до комы мужчину.

Фото: пресс-служба УВО