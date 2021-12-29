Необычное природное явление засняли очевидцы с дрона.

"Кипящее" море на Сахалине попало на видео. Ролик опубликован в местном Telegram-канале SakhFly. НА кадрах оказались запечатлено редкое природное явление. Оно произошло в Корсакове. Съемка проводилась профессионалами рано утром. Для этого операторы использовали беспилотник. Они смогли показать зрителям, что густой туман, поднявшийся в воздух от воды, полностью закрыл собой территорию городского порта.

Напомним, что эффект "закипания" акватории может формироваться из-за разницы температур воздуха и воды. По данным российских метеорологических сервисов, в Корсакове к утру 1 января фиксировались температуры до минус 14 градусов мороза по Цельсию. Одновременно с этим температура воды практически никогда не опускается ниже нуля градусов.

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Фото и видео: Telegram / SakhFly