На юго-западе Петербурга с погоней задержали пьяного водителя Cadillac

Выяснилось, что 34-летний водитель и 30-летняя пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба не пострадали.

В Петербурге с погоней сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя Cadillac Escalade. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В ночь на 23 ноября сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой двигался по Московскому шоссе в сторону Колпинского шоссе, нарушая при этом правила дорожного движения. После требований сотрудников остановиться, водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Однако в пути водитель, совершая маневр, не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Выяснилось, что 34-летний водитель и 30-летняя пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба не пострадали.

Водителя же доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы по статьям 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Фото: Piter.TV