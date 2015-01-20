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На юго-западе Петербурга с погоней задержали пьяного водителя Cadillac
Сегодня, 17:16
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На юго-западе Петербурга с погоней задержали пьяного водителя Cadillac

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Выяснилось, что 34-летний водитель и 30-летняя пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба не пострадали. 

В Петербурге с погоней сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя Cadillac Escalade. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

В ночь на 23 ноября сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой двигался по Московскому шоссе в сторону Колпинского шоссе, нарушая при этом правила дорожного движения. После требований сотрудников остановиться, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. 

Однако в пути водитель, совершая маневр, не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Выяснилось, что 34-летний водитель и 30-летняя пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба не пострадали. 

Водителя же доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы по статьям 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Ранее мы писали, что актер Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: пьяный водитель, сотрудники дпс, юго-запад петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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