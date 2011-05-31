"Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

Из-за увеличения утилизационного сбора уголь вырастет в цене.

"Известия" сообщают, что тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти. Причина - рост утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Издание в своём материале ссылается на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

Также авторы материала утверждают, что кабмин планирует утвердить несколько постановлений о повышении утилизационного сбора на спецтехнику и автомобили.

Себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле. цитата из письма Анатолия Яновского

По его словам, из-за увеличения утилизационного сбора уголь вырастет в цене — а это, в свою очередь, повлечёт за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей.

Также, отмечает Яновский, в регионах растут тарифы на тепловую и электрическую энергию.

Ранее мы писали, что Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний.

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