"Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

"Известия" сообщают, что тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти. Причина - рост утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Издание в своём материале ссылается на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.
Также авторы материала утверждают, что кабмин планирует утвердить несколько постановлений о повышении утилизационного сбора на спецтехнику и автомобили.
Себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле.
цитата из письма Анатолия Яновского
По его словам, из-за увеличения утилизационного сбора уголь вырастет в цене — а это, в свою очередь, повлечёт за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей.
Также, отмечает Яновский, в регионах растут тарифы на тепловую и электрическую энергию.
Ранее мы писали, что Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний.
Фото: pixabay.com
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