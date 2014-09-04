"Известия": грузоперевозчики просят убрать с дорог незаконные генераторы радиопомех

Владимир Матягин сообщил о письме "Грузавтотранса" к Роскомнадзору.

Ассоциация грузоперевозчиков "Грузавтотранс" обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить законность установки генераторов радиопомех рядом с дорогами. Журналисты газеты "Известия" опубликовали положения официального письма "Грузавтотранса" к надзорному ведомству. Специалисты уточнили, что зачастую из-за незаконно установленных устройств на федеральных дорогах пропадает связь, поэтому водители вынуждены платить штрафы. Как отмечают журналисты издания, владельцы автозаправочных станций, нефтебаз, логистических пунктов и других объектов часто незаконно устанавливают генераторы радиопомех вблизи федеральных дорог. При потере сигнала от космических спутников транспортные системы полагают, что шофер самостоятельно отключил приборы контроля. результате устройство автоматически выписывает протокол. Дополнительно система перестает предупреждать грузоперевозчика о приближении к зонам с автоматическим контролем скорости, что сказывается на выдаче штрафов водителям за превышение скорости транспортного средства.

Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам. Владимир Матягин, президент "Грузавтотранса"

Уточняется, что Ассоциация грузоперевозчиков попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, на территории которых у перевозчиков пропадают навигационные сигналы. Эксперты считают важным провести обследование этих зон и установить причины сбоев в работе информационных систем.

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Фото: pxhere.com