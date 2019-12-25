В СМИ привели статистику по росту цен на перевозки грузов в КНР.

Прогноз российских перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Соответствующее заявление сделали журналисты издания "Коммерсант". Авторы материала написали о том, что в текущий момент доставка из Китая автомобильным транспортом подорожала за месяц на 15–25 процентов. Речь идет не только о росте цен на дизельное топливо, но также ситуация происходит из-за роста сроков доставки из-за очередей на АЗС и пограничных переходов. Журналисты пояснили, что переток части клиентов на морской путь и железную дорогу вызвал скачок цен также в этих отраслях. Участники рынка не ждут снижения ставок до нейтрализации топливного фактора.

Глава компании "Оптималог" Георгий Властопуло уточнил прессе, что каждый день к стоимости прибавляется примерно 10–20 тысяч рублей. С апреля цена перевозки по маршруту "Шанхай—Москва" с 730–750 тысяч рублей машину увеличилась до 1,05–1,1 миллиона рублей. О грядущем росте цен логисты предупреждали "Ъ" в конце июня 2026 года. Уточняется, что автомобильная перевозка 20 тонн груза по маршруту "Маньчжурия—Новолипецк" по данным сооснователя компании Sigma Татьяны Патужной, в начале июля стоила 900 твсяч рублей, но спустя два дня (к 7 числу) по аналогичному запросу назывались ставки от 1,15 миллиона рублей. При этом свободных транспортных средств практически нет. Руководитель департамента управления транспортом и департамента комплектных перевозок из Китая "Траско" Михаил Шилинчук добавил СМИ, что цены на китайском направлении за месяц выросли на 15–20 процентов. При этом спрос на организацию автоперевозок из КНР с апреля текущего года увеличился в размере до 50 процентов.

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Фото: Piter.tv