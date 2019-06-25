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В России ограничили доступ к Speedtest
Сегодня, 13:00
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В России ограничили доступ к Speedtest

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Роскомнадзор увидел в сайте угрозу для безопасности данных.

В России ограничили доступ к онлайн-сервиса Speedtest из-за выявленных там угроз безопасности для сети связи общего пользования и рунета. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы Роскомнадзора. В профильном ведомстве отметили, что доступ к сервису ограничили согласно постановлению правительства под номером 127 от 12.02.2020 года.  Депутатам Государственной думы России Андрей Немкин сообщил журналистам новостного агентства "РИА Новости" о том, что компания Speedtest собирала технические данные о работе сетей. В результате данные сведения могли  попасть в распоряжение иностранных спецслужб.

Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами.

сообщение Роскомнадзора

Задолженность Telegram по штрафам превысила в России 23 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: speedtest, роскомнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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