В России ограничили доступ к Speedtest

Роскомнадзор увидел в сайте угрозу для безопасности данных.

В России ограничили доступ к онлайн-сервиса Speedtest из-за выявленных там угроз безопасности для сети связи общего пользования и рунета. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы Роскомнадзора. В профильном ведомстве отметили, что доступ к сервису ограничили согласно постановлению правительства под номером 127 от 12.02.2020 года. Депутатам Государственной думы России Андрей Немкин сообщил журналистам новостного агентства "РИА Новости" о том, что компания Speedtest собирала технические данные о работе сетей. В результате данные сведения могли попасть в распоряжение иностранных спецслужб.

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Фото: Piter.tv