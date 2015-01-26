Задолженность Telegram по штрафам превысила в России 23 млн рублей

Мессенджер не выплатил административные штрафы за свои правонарушения.

Мессенджер Telegram имеет задолженность почти на 23,5 миллионов рублей по штрафам, назначенным российскими судебными инстанциями за административные правонарушения. Соответствующие данные приводятся в судебных и прочих материалах, с которыми ознакомились журналисты новостного агентства "ТАСС". Известно, что в отношении социальной сети открыты 12 исполнительных производств с января 2023 по июль 2025 года. Сведения по ним поступили из судебного участка Таганского района. В частности, речь идет о задолженности по штрафу в четыре миллиона рублей по статье 19.7.10-4 КоАП. Он связан с тем, что по требованию Роскомнадзора мессенджер не удалил недостоверную информацию о российских военнослужащих, якобы убитых на украинской территории в рамках проводимой специальной военной операции. Дополнительно мессенджер имеет задолженность по трем штрафам по 50 тысяч рублей каждый, назначенным ему по части 5 статьи 13.11 КоАП за нарушение законодательства РФ в сфере персональных данных.

Дела по трем исполнительным производствам на сумму 15 миллионов рублей прекращены в соответствии с пунктом 3 части 1 сттатьи 46 закона "Об исполнительном производстве". Речь идет о том, что взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу в том случае, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

Напомним, что с февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях. В тм числе такие посты обращены к несовершеннолетним пользователям. Также в интернете нарушители часто размещают такие сведения, распространение которых в России запрещено.

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Фото: telegram.org