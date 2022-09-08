"Интер Майами" объявил о трансфере Месси

Футболист будет выступать в команде под 10-м номером.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом "Интер Майами". Об этом сообщили в пресс-службе американского клуба.

36-летний игрок будет выступать в команде под 10-м номером. Месси присоединился к "Интер Майами" на правах свободного агента. Подробности сделки не уточняются.

Напомним, Лионель Месси играл в "ПСЖ" с 2021 года. В составе парижского клуба форвард стал двукратным чемпионом Франции и обладателем кубка страны. На его счету 75 матчей и 32 гола.

Ранее мы сообщали, что Кузяев стал футболистом "Гавра".

Видео: YouTube / Inter Miami CF