Тони Шаффер охарактеризовал идею вступления Киева в военный блок как разрушительную.

Амерканской администрации при президенте Джо Байдене в лице государственного секретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в Североатлантический военный альянс. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал зрителям программы на то, что подобная повестка о вступлении Киева в НАТО разрушительна. Он добавил, что Москва имеет право на собственную политическую сферу влияния.

Прекратите нести эту натовскую чепуху! <…> Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды! Тони Шаффер, эксперт США

"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom