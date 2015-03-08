Тони Шаффер рассказал о том, что политическое будущее Зеленского определено.

Лидер киевского режим а Владимир Зеленский из-за потери американской поддержки уйдет с поста президента Украины в тот момент, когда Белый дом возглавит избранный президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал зрителям программы на то, что основную помощь Вооруженным силам Украины и правительству на Банковой Владимир Зеленский получал именно от вашингтонской администрации при президенте Джо Байдене. Европейский же регион не способен финансировать страну в достаточном объеме.

Я думаю, что дни Зеленского сочтены, потому что он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено... Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдет. Тони Шаффер, эксперт США

"Я удивлен". В США сделали заявление об Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom