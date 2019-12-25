Громкая музыка спровоцировала конфликт со стрельбой на Ивановской улице

У подозреваемого изъяли аэрозольное устройство.

Житель Ивановской улицы выстрелил в сторону своего соседа из газового пистолета из-за громкой музыку. Пострадавшего госпитализировали в Глазную травму, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 9 марта в доме №8/77. В полицию позвонил 26-летний мужчина и рассказал о том, что в него стреляли. Второй стороной конфликта стал его 37-летний сосед. Сначала жители Невского района выясняли отношения на лестничной клетке на словах, но затем один из них решил достать аэрозольное устройство.

Пострадавшего отпустили домой после оказания медицинской помощи. В отношении хулигана составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что полицейские со стрельбой ловили мигранта на каршеринге в Петербурге.

Фото: Piter.tv