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Громкая музыка спровоцировала конфликт со стрельбой на Ивановской улице
Сегодня, 9:09
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Громкая музыка спровоцировала конфликт со стрельбой на Ивановской улице

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У подозреваемого изъяли аэрозольное устройство.

Житель Ивановской улицы выстрелил в сторону своего соседа из газового пистолета из-за громкой музыку. Пострадавшего госпитализировали в Глазную травму, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 9 марта в доме №8/77. В полицию позвонил 26-летний мужчина и рассказал о том, что в него стреляли. Второй стороной конфликта стал его 37-летний сосед. Сначала жители Невского района выясняли отношения на лестничной клетке на словах, но затем один из них решил достать аэрозольное устройство.

Пострадавшего отпустили домой после оказания медицинской помощи. В отношении хулигана составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv писал о том, что полицейские со стрельбой ловили мигранта на каршеринге в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: громкая музыка, конфликт, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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