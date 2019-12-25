Полицейские со стрельбой ловили мигранта на каршеринге в Петербурге

После 12 выстрелов по колесам водитель решил продолжить бегство на ногах.

Около трех часов ночи 8 марта в Кировском районе Петербурга произошла погоня со стрельбой. Об этом стало известно Piter.TV.

Внимание сотрудников ГИБДД привлек каршеринговый автомобиль "Форд Транзит". В ответ на требование остановиться, водитель увеличил скорость, стал петлять, выезжать на встречку и проезжать перекрестки на красный. Предупредительный выстрел в воздух не дал результата, тогда стражи порядка открыли стрельбу по колесам авто.

После 12 выстрелов и двух пробитых колес водитель все-таки остановился, но решил продолжить бегство на ногах. Через 200 метров полицейские повалили его на землю и задержали.

Установлено, что гонки на каршеринге устроил 20-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Сертолово. В момент задержания от него пахло алкоголем. Пока мигрант отказывался от медосвидетельствования, задобрить инспекторов пытался его земляк. Он щедро предложил 20 тысяч рублей. Вероятно, в ближайшее время он также станет фигурантом уголовного дела о даче взятки.

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