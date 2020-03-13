На российских бумажных деньгах при изготовлении есть антисептические вещества.

"Гознак" рассказал, как российские банкноты защищены от вирусов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей компании. Журналистам рассказали, что при создании денег применяются специальные антисептические вещества. Благодаря им банкноты изначально защищены от микробов и вирусов

Эксперты отметили, что поверхность денег не является идеальной средой для размножения микроорганизмов. Однако мыть руки после обращения с банкнотами все же стоит. Данный способ станет хорошей мерой профилактики заболевания.

Напомним, что на поверхности вирус может жить несколько часов. При этом в ВОЗ считают, что опасности заражения коронавирусом при контакте с посылками и письмами не существует. Это связано с тем, что инфекция способна жить на поверхности не более нескольких часов.

Ранее стало известно, что коронавирус возможно способен передаваться через наличные средства. В связи с этим Национальный банк Украины принял решение не обрабатывать поступающие средства из банков в течение следующих двух недель. После этого сотрудники НБ снова начнут контактировать с гривной и выпускать ее в оборот.

Ранее кронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России.

Видео: YouTube/ASMR live