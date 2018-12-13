Праздник обойдется городу в 15 млн рублей.

В Петербурге отпразднуют год до старта Евро-2020. На событие планируется потратить 15 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мутко против".

Торжественные мероприятия состоятся на Дворцовом мосту 12 июня. В частности, для гостей события устроят лазерное шоу, также можно будет посмотреть матч легенд футбола УЕФА и России в формате "5 на 5". Кто именно из футболистов примет участие в игре, пока неизвестно. Кроме того, 12 июня будет открыта продажа билетов на матчи Евро-2020.

Ранее мы писали, что Лунев, Оздоев и Дзюба попали в расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020.

Фото: pixabay.com