Олег Аксютин назвал политику отказа от газа и нефти недальновидной.

Энергетический мировой кризис связан с недостаточным инвестированием в нефтегазовую отрасль, но время нефти иприродного газа на Западе рано признали окончившимся. Соответствующее мнение высказал член правления, заместитель председателя правления и начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин, выступая на сессии "Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора", проводимой в рамках Российской энергетической недели.

Очень важный вопрос, что эра газа заканчивается. Что является основанием сформировать такую позицию? Есть Международное энергетическое агентство, которое занимается вопросом прогнозов, выстраиванием сценариев развития мировой экономики. Наверное, отталкиваясь от тех прогнозов, принимались те или иные решения, в том числе в мировой экономике, прежде всего в Европе. Олег Аксютин, сотрудник "Газпрома"

Отечественный аналитик задал вопрос о том, можно ли серьезно относиться к тем прогнозам, которые дают эксперты из МЭА. Олег Аксютин решил перефразировать профессора Преображенского, созданного для литературного произведения автора Михаила Булгакова. Речь идет о том, что не следует читать западные отчеты, так как эти документы невозможно назвать независимыми или неангажированными. В "Газпроме" уточнили, что представление об окончании эры нефти и газа и необходимости ускорения энергоперехода навязано сценарно и политически. В результате заявлений Запада уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние два года стал минимальным за последние 15 лет. Такую деятельность Олег Аксютин счел недальновидной.

Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у "Газпрома".

Фото и видео: Российская энергетическая неделя