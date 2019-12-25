"Газпром" вложит более 10 млрд рублей в реконструкцию аэродрома в Левашово

Проект планируют завершить в 2023 году.

Представители "Газпрома" и Минобороны РФ заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома Левашово под Петербургом. Ранее аэродром принимал только военные самолеты, но теперь будет принимать и гражданские.



В пресс-службе Минобороны уточнили, что проект осуществляется за счет средств "Газпрома". Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей. Проект планируют завершить в 2023 году.



На аэродроме возведут современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность пассажирского терминала составит 250 человек в час.

Ранее стало известно, что территорию у Большеохтинского моста ждет обновление. Весной 2020 года компания "Газпром нефть", которой принадлежит участок Охтинского мыса, выбрала проект японской компании Nikken Sekkei.

Фото: Piter.tv