Территорию у Большеохтинского моста обустроят по японской концепции "Хрустальный корабль"

Здесь появится инновационный комплекс из двух зданий и общественный парк.

Территорию у Большеохтинского моста ждет обновление. Весной 2020 года компания "Газпром нефть", которой принадлежит участок Охтинского мыса, выбрала проект японской компании Nikken Sekkei. Они предложили превратить мыс в "Хрустальный корабль". Здесь появится инновационный комплекс из двух зданий и общественный парк.

Мы предполагаем, что там появится парк со свободным доступом для горожан, а поскольку Петербург — место не самое теплое, мы планируем создать крытый атриум. Тадао Камэи, председатель совета директоров Nikken Sekkei

В здании планируется сделать стеклянный пол над археологическими объектами, которые есть на участке. Так посетители комплекса смогут видеть музейные экспонаты прямо под своими ногами. Также на территории планируется обустройство обзорной площадки.

В сентябре на Охтинском мысе предлагали построить 320-купольный храм. Как рассказала представитель архитектурной компании PapaUrban Ксения Веретенникова, проект носит больше шуточный характер. Таким образом архитекторы хотят привлечь внимание города к судьбе Охтинского мыса.

Фото: пресс-служба "Газпром нефть"