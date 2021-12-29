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"Газпром" в два раз увеличил транзит газа через Украину
Сегодня, 12:41
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"Газпром" в два раз увеличил транзит газа через Украину

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На 1 февраля транзит газа составил 108 млн кубометров.

По состоянию на 1 февраля заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 108 млн кубометров. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Оператора ГТС Украины.

Таким образом прокачка газа через Украину увеличилась в два раза по сравнению с январем. В среднем за сутки транзит газа через Украину в январе составил 54 млн кубометров. При этом 31 января прокачка составила 64,6 млн кубометров.

 По состоянию на 1 февраля, "Газпром" не бронировал мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Ранее мы писали, что в феврале снизится стоимость российского газа для Молдавии. 

Фото: pixabay 

Теги: газпром, транзит газа через украину
Категории: Лента новостей, Новости России,

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