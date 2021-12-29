"Газпром" в два раз увеличил транзит газа через Украину

На 1 февраля транзит газа составил 108 млн кубометров.

По состоянию на 1 февраля заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 108 млн кубометров. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Оператора ГТС Украины.

Таким образом прокачка газа через Украину увеличилась в два раза по сравнению с январем. В среднем за сутки транзит газа через Украину в январе составил 54 млн кубометров. При этом 31 января прокачка составила 64,6 млн кубометров.

По состоянию на 1 февраля, "Газпром" не бронировал мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

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