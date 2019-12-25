"Газпром" упрекнули в стремлении продавать газ по максимальной цене

Предполагается, что если "Газпром" увеличит экспорт газа на 20%, то цены на газ в Европе упадут в два раза.

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам. Об этом пишет британское издание The Guardian, ссылаясь на главу газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.

По его мнению, "Газпром" выявил возможность продавать максимальный объем газа по самым большим ценам так, не повышая в то же время его объем на рынке и не снижая цену на голубое топливо.

Специалист выразил уверенность, что такая политика заставит многие государства вкладывать средства в альтернативные источники энергии, чтобы не пострадать от скачков на энергорынке в будущем.

Диас отметил, если российская компания увеличит объемы экспорта газа на 20 процентов, то цены на топливо на западноевропейских рынках могут обрушиться вдвое.

Ранее глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине.

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