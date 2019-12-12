"Газпром" перейдет на новые правила выплаты дивидендов

К 2021 году планируется достичь не менее 50 % от чистой прибыли.

"Газпром" утвердил новый проект дивидендной политики. За три года компания планирует выйти на уровень выплат не менее 50 % от чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно одобренному проекту, выход на целевой показатель будет поэтапным. По итогам работы в 2019 году планируется выплатить не менее 30 %, по итогам 2020 года — не менее 40 %, по итогам 2021 и далее — не менее 50 % от чистой прибыли.

Проект новой дивидендной политики должен будет одобрить Совет директоров "Газпрома". Акции компании "Газпром" на Московской бирже в плюсе. По данным на 15:25, цена за акцию составляла 252,5 рублей (+2,18 % по сравнению с закрытием вчерашних торгов).

Ранее мы писали, что глава МИД Германии раскритиковал США за санкции против "Северного потока-2".