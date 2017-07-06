"Газпром" намерен построить новый БЦ у станции метро "Лесная"

Сейчас на месте объекта располагается парковка.

ПАО "Газпром" планирует возвести новый бизнес-центр для своих сотрудников на Земледельческой улице в Северной столице. Сейчас территорию недалеко о станции метро "Лесная" занимает парковка. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга уже представил план земельного участка у дома № 10в. В ведомстве отметили, что территория площадью более 1 га предназначена для делового управления.

Добавим, что "Газпром" получил указанный участок в конце марта прошлого года. Ранее им владело ООО "Интранс".

Ранее мы сообщили о том, что особняк Мишукова на Дворцовой набережной приспособят под гостиницу с рестораном.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)