На КАД "Газель" заблокировала съезд в сторону Ломоносова

На участке зафиксированы пробкой с 8-бальной шкалой.

В среду, 6 февраля, на одном из съезде КАД перевернулась "Газель" и заблокировала движение со съезда в сторону Ломоносова. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На съезде с КАД со стороны Кронштадта и города, в сторону Ломоносова перекрыт (Краснофлотское шоссе) , авария, лежит на боку Газель, проезд заблокирован...

- написали пользователи.

Как видно на снимке перевернувшаяся машина создала сильные проблемы для остальных автомобилистов. По данным сервиса "Янадекс.Карты" на момент написания новости на участке зафиксированы пробкой с 8-бальной шкалой.





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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", скриншот