  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД "Газель" заблокировала съезд в сторону Ломоносова
Сегодня, 19:20
118
Rybka123

На КАД "Газель" заблокировала съезд в сторону Ломоносова

0 0

На участке зафиксированы пробкой с 8-бальной шкалой. 

В среду, 6 февраля, на одном из съезде КАД перевернулась "Газель" и заблокировала движение со съезда в сторону Ломоносова. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На съезде с КАД со стороны Кронштадта и города, в сторону Ломоносова перекрыт (Краснофлотское шоссе) , авария, лежит на боку Газель, проезд заблокирован...
- написали пользователи.

Как видно на снимке перевернувшаяся машина создала сильные проблемы для остальных автомобилистов. По данным сервиса "Янадекс.Карты" на момент написания новости на участке зафиксированы пробкой с 8-бальной шкалой. 

Ранее на Piter.TV: Суд Петербурга принял иск депутата к врио губернатору за слова о блокаде

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", скриншот 

Теги: газель, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий