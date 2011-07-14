Факелы Ростральных колонн зажгутся 27 мая в 9:55

Также в ночь на 29 мая с 23:00 до 00:45 они также зажгутся в рамках проекта "Музыка Дворцового моста".

Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня города на стрелке Васильевского острова. Об этом в четверг, 26 мая, рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, факелы зажгут в 9:55 перед началом церемонии возложения цветов к Медному всаднику. В 11:00 они погаснут. Также в ночь на 29 мая с 23:00 до 00:45 они также зажгутся в рамках проекта "Музыка Дворцового моста".

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Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (архив)